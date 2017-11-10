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Хохлов отреагировал на решение вернуть БАТЭ три очка кадром из фильма с репликой Вицина о гуманном суде
11.11.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов в твиттере отреагировал на решение апелляционного комитета АБФФ вернуть
Функционер разместил скриншот из знаменитой советской комедии «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая.
В оригинале видео герой Георгия Вицина произносит следующую
«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»
В турнирной таблице отставание борисовчан от лидирующего
На счету «Шахтера» – 65 очков, у БАТЭ – 64.
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Хохлов отреагировал на решение вернуть БАТЭ три очка кадром из фильма с репликой Вицина о гуманном суде
Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов в твиттере отреагировал на решение апелляционного комитета АБФФ вернуть БАТЭ три очка по «делу Веремко».
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