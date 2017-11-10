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Хохлов отреагировал на решение вернуть БАТЭ три очка кадром из фильма с репликой Вицина о гуманном суде

11.11.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов в твиттере отреагировал на решение апелляционного комитета АБФФ вернуть БАТЭ три очка по «делу Веремко».

Функционер разместил скриншот из знаменитой советской комедии «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая.

В оригинале видео герой Георгия Вицина произносит следующую реплику:

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»

В турнирной таблице отставание борисовчан от лидирующего «Шахтера» сократилось до 1 балла.

На счету «Шахтера» – 65 очков, у БАТЭ – 64.

 
 
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Спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов в твиттере отреагировал на решение апелляционного комитета АБФФ вернуть БАТЭ три очка по «делу Веремко».

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