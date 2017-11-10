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Первая лига. 30-й тур. «Луч» против минского «Торпедо», «Смолевичи-СТИ» – «Осиповичи» и другие матчи
11.11.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут заключительные матчи чемпионата Беларуси в первой лиге-2017.
Первая лига
30-й тур
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Первая лига. 30-й тур. «Луч» против минского «Торпедо», «Смолевичи-СТИ» – «Осиповичи» и другие матчи
Сегодня пройдут заключительные матчи чемпионата Беларуси в первой лиге-2017.
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