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Первая лига. 30-й тур. «Луч» против минского «Торпедо», «Смолевичи-СТИ» – «Осиповичи» и другие матчи

11.11.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут заключительные матчи чемпионата Беларуси в первой лиге-2017.

Первая лига

30-й тур

Неман-Агро – Белшина
Дата проведения
11 ноября, 14.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Барановичи – Энергетик-БГУ
Дата проведения
11 ноября,
Онлайн матча

 

Сморгонь – Волна
Дата проведения
11 ноября,
Онлайн матча

 

Орша – Химик Светлогорск
Дата проведения
11 ноября,
Онлайн матча

 

Гранит – Локомотив Гомель
Дата проведения
11 ноября,
Онлайн матча

 

Луч – Торпедо Минск
Дата проведения
11 ноября,
Онлайн матча

 

Слоним-2017 – Лида
Дата проведения
11 ноября,
Онлайн матча

 

Смолевичи СТИ – Осиповичи
Дата проведения
11 ноября,
Онлайн матча

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня пройдут заключительные матчи чемпионата Беларуси в первой лиге-2017.

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