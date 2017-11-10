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Виктория Азаренко: «Вперед, Беларусь!»

11.11.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в твиттере опубликовала слова поддержки сборной в матче финала Кубка Федерации против США.

«Вперед, Беларусь!» – написала Виктория.

Открытие финала начнется в 14.00. Сегодня пройдут две встречи:

Александра Саснович – Коко Вандевей

Арина Соболенко – Слоун Стивенс

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в твиттере опубликовала слова поддержки сборной в матче финала Кубка Федерации против США.

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