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Виктория Азаренко: «Вперед, Беларусь!»
11.11.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в твиттере опубликовала слова поддержки сборной в матче финала Кубка Федерации против США.
«Вперед, Беларусь!» – написала Виктория.
Открытие финала начнется в 14.00. Сегодня пройдут две встречи:
Александра Саснович – Коко Вандевей
Арина Соболенко – Слоун Стивенс
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в твиттере опубликовала слова поддержки сборной в матче финала Кубка Федерации против США.
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