Андрей Шевченко: «Мы следим и за Милевским»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что тренерский штаб сборной следит за Евгением Селезневым и Артемом Милевским.

«Мы следим за многими футболистами. В том числе, и за теми футболистами, которые уже выступали в сборной Украины.

Некоторые из них – возрастные ребята. Например, те же Селезнев и Милевский. Их изучать мне не надо, их возможности я и так знаю. Но приглашать кого-то в сборную только ради галочки не вижу смысла.

Если в своих клубах они будут продолжать хорошо выступать, будут показывать хороший футбол, то дорога в сборную для них будет открыта. Но нужно постоянно показывать высокий уровень игры.

С такими соперниками, как Словакия, хотелось бы играть и в дальнейшем. Если наши оппоненты будут еще сильнее – это было бы вообще замечательно. В марте мы однозначно проведем товарищеский матч.

Посмотрим, какие сборные откликнутся на предложение сыграть с нами. Надеюсь, это будут сильные команды», – сказал Шевченко.