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Новиков об уходе из «Прессбола»: «Ничего не случилось. И давно не случается. Потому, считайте, и ушел»

11.11.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный журналист Сергей Новиков коротко объяснил свой уход из «Прессбола»

– Что случилось? Почему ушли из «ПБ»?

– Ничего не случилось. И давно не случается. Потому, считайте, и ушел :)

Позже журналист опубликовал обращение к гостям своей ветки на форуме газеты «Прессбол».

«Друзья, спасибо за внимание к этой ветке.

Ухожу, оставляя дверь открытой. Надеюсь, не сильно наследите грязными ботинками. Коврик у входа. Пожалуйста, вытирайте ноги :) – написал Новиков.

Сергей Новиков работал в главной редакции спортпрограмм Гостелерадио БССР (1979-91, редактор, заместитель главного редактора), в «Прессболе» с момента основания газеты (с 1991) с отлучкой на российский интернет-портал Sports.ru (август 2006 — май 2007).

Отметим, что в 2018 году Сергею Новикову исполнится 60 лет.

 
 
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Известный журналист Сергей Новиков коротко объяснил свой уход из «Прессбола» – Что случилось? Почему ушли из «ПБ»? – Ничего не случилось.

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