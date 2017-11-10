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Новиков об уходе из «Прессбола»: «Ничего не случилось. И давно не случается. Потому, считайте, и ушел»
11.11.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный журналист Сергей Новиков коротко объяснил свой
– Что случилось? Почему ушли из «ПБ»?
– Ничего не случилось. И давно не случается. Потому, считайте, и ушел :)
Позже журналист опубликовал обращение к гостям своей ветки на форуме
«Друзья, спасибо за внимание к этой ветке.
Ухожу, оставляя дверь открытой. Надеюсь, не сильно наследите грязными ботинками. Коврик у входа. Пожалуйста, вытирайте ноги :) – написал Новиков.
Сергей Новиков работал в главной редакции спортпрограмм Гостелерадио БССР (1979-91, редактор, заместитель главного редактора), в «Прессболе» с момента основания газеты (с 1991) с отлучкой на российский интернет-портал Sports.ru (август 2006 — май 2007).
Отметим, что в 2018 году Сергею Новикову исполнится 60 лет.
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Новиков об уходе из «Прессбола»: «Ничего не случилось. И давно не случается. Потому, считайте, и ушел»
Известный журналист Сергей Новиков коротко объяснил свой уход из «Прессбола» – Что случилось? Почему ушли из «ПБ»? – Ничего не случилось.
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