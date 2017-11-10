Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после товарищеского матча Армения – Беларусь (4:1) признался в том, что следит за матчами белорусского чемпионата, а также призывал болельщиков поддерживать национальную команду.Генрих Мхитарян: «Слежу за чемпионатом Беларуси. Интересно смотреть, что там творится. Слежу за БАТЭ в Лиге Европы»

– У вас очень хорошая команда. Анализировали две игры, когда Беларусь играла с Голландией и Францией. И даже со шведами. Команда очень хорошая. Правда, в игре с нами не было некоторых игроков. Но она очень хорошо смотрится. Это был товарищеский матч и обе команды старались смотреть новых игроков для будущего.

– Когда слышите слово «Беларусь». Что приходит на ум? Какие ассоциации?

– Про Беларусь? Минск, во-первых, :) Клубные команды. БАТЭ, «Динамо» Минск, «Торпедо-БелАЗ». Слежу за чемпионатом Беларуси так как там играет мой друг Камо Оганесян. Поэтому мне очень интересно смотреть, что там творится. Слежу за играми БАТЭ в Лиге Европы.

– Мы видели эту волну народного обожания. Как вам в статусе такого кумира? Например, у нас говорят, что Армения – это Ким Кардашьян, Серж Танкян и Генрих Мхитарян.

– Ну у вас же тоже были хорошие игроки во главе с Глебом. Поэтому не удивляйтесь :) Скажу, что я просто делаю свою работу. А как народ меня примет… Им виднее.

Пожелания болельщикам из Беларуси? Не расстраивайтесь! У вас очень хорошая сборная. Думаю, у вас все впереди. Удачи в будущем! – сказал Мхитарян в интервью АБФФ-ТВ .