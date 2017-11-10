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Кубок Федерации. Лукашенко посетил матч-открытие Беларусь – США
11.11.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко в первый игровой день финала Кубка Федерации Беларусь – США посетил игру. Как рассказал главный тренер нашей команды Владимир Волчков, Лукашенко навестил наших спортсменок в раздевалке сборной.
В 14.30 начнется встреча Александра Саснович – Коко Вандевей.
Игры пройдут на «Чижовка-Арене».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в первый игровой день финала Кубка Федерации Беларусь – США посетил игру.
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