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При аншлаге на трибунах "Чижовка-Арены" открылся финальный матч Кубка Федерации Беларусь - США

11.11.2017 14:36 — Новости Спорта | БелТА  
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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При аншлаге на трибунах "Чижовка-Арены" состоялась церемония открытия финального матча Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и США, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом одиночном поединке сегодняшнего игрового дня на корт вышли второй номер белорусской команды Александра Саснович и первая ракетка американской дружины Коко Вандевеге. После окончания их встречи лидер белорусской сборной Арина Соболенко сыграет со вторым номером американок Слоан Стивенс.

Трибуны "Чижовка-Арены" вмещают около 9 тыс. зрителей, они горячо поддерживают наших спортсменок. Среди болельщиков находится и Президент Беларуси Александр Лукашенко, который перед матчем пообщался с игроками и тренерами белорусской команды.

Для белорусских теннисисток это первый в истории выход в финал Кубка Федерации, а сборная США является рекордсменом по количеству побед - у нее 17 чемпионских титулов. Правда, в последний раз американки выигрывали титул 17 лет назад, а в 2009 и 2010 годах уступали в решающих играх команде Италии.

Во второй день нынешнего финала 12 ноября состоятся еще два одиночных поединка: Арина Соболенко - Коко Вандевеге, Александра Саснович - Слоан Стивенс. После них пройдет парная встреча, в которой белоруски Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать с американками Элисон Риске и Шелби Роджерс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При аншлаге на трибунах "Чижовка-Арены" состоялась церемония открытия финального матча Кубка Федерации между теннисистками сборных...

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