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«Осиповичи» вылетели во вторую лигу
11.11.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче заключительного тура чемпионат Беларуси в первой лиге «Осиповичи» проиграли «Смолевичам-СТИ» (0:3).
Таким образом, «Осиповичи», заняв 15-е место в таблице, попрощались с первой лигой.
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В матче заключительного тура чемпионат Беларуси в первой лиге «Осиповичи» проиграли «Смолевичам-СТИ» (0:3).
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