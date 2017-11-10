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«Осиповичи» вылетели во вторую лигу

11.11.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче заключительного тура чемпионат Беларуси в первой лиге «Осиповичи» проиграли «Смолевичам-СТИ» (0:3).

Таким образом, «Осиповичи», заняв 15-е место в таблице, попрощались с первой лигой.

 
 
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В матче заключительного тура чемпионат Беларуси в первой лиге «Осиповичи» проиграли «Смолевичам-СТИ» (0:3).

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