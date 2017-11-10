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Кубок Федерации: Саснович проиграла первый финальный матч

11.11.2017 16:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (№87 в рейтинге WTA) потерпела поражение в первом финальном поединке Кубка Федерации против американки Коко Вандевеге (10), сообщает корреспондент Sputnik.

Кубок Федерации: Саснович проиграла первый финальный матч
© Sputnik / Ирина Петрович
Финал Кубка Федерации: Беларусь против США (онлайн)

В субботу, 11 ноября, на корте "Чижовка-Арены" в Минске стартовал финал Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. В первом матче встретились Александра Саснович и Коко Вандевеге. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:4. Соперницы провели на корте более 1,5 часа. К слову, поединок в Минске стал первой личной встречей теннисисток.

В следующем субботнем матче на корт выйдут Арина Соболенко (78) и Слоан Стивенс (13).

Завтра, 12 ноября, борьба за главный трофей Кубка Федерации продолжится: состоятся два одиночных поединка и один парный. Сначала Соболенко сразится против Вандевеге, затем Саснович – против Стивенс. После них парная встреча в которой Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать Элисон Риске и Шелби Роджерс.

Для сборной Беларуси нынешний финал первый в истории, команда США 17 раз становилась победителем Кубка Федерации.

Подробнее о том, как прошла встреча спортсменок, читайте в текстовой трансляции Sputnik Беларусь>>

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси с поражения стартовала в финале Кубка Федерации против команды США, который в эти дни проходит в Минске.

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Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017
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