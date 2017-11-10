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«Смолевичи-СТИ» вышли в высшую лигу
11.11.2017 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче заключительного тура чемпионата Беларуси в первой лиге «Смолевичи-СТИ» победили «Осиповичи» (3:0).
В параллельном матче минское «Торпедо» проиграло «Лучу» (0:2).
Таким образом, «Смолевичи» заняли второе место в турнирной таблице и впервые в своей истории вышли в высшую лигу.
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В матче заключительного тура чемпионата Беларуси в первой лиге «Смолевичи-СТИ» победили «Осиповичи» (3:0).
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