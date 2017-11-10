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Кубок четырех наций (U-20). Беларусь забросила 10 шайб Австрии и выиграла турнир
11.11.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок четырех наций
Беларусь U-20 – Австрия U-20 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)
Латвия U-20 – Дания U-20 – 17.00
Положение команд: Беларусь U-20 – 9 очков (3 матча), Австрия U-20 – 4 (3), Дания U-20 – 2 (2), Латвия U-20 – 0 (2).
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Кубок четырех наций Беларусь U-20 – Австрия U-20 10:2 (4:1, 4:0, 2:1) Латвия U-20 – Дания U-20 – 17.00 Положение команд: Беларусь U-20 – 9 очков (3 матча), Австрия U-20 – 4 (3), Дания U-20 – 2 (2),...
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