ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок четырех наций (U-20). Беларусь забросила 10 шайб Австрии и выиграла турнир

11.11.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кубок четырех наций

Беларусь U-20 – Австрия U-20 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)

Латвия U-20 – Дания U-20 – 17.00

Положение команд: Беларусь U-20 – 9 очков (3 матча), Австрия U-20 – 4 (3),  Дания U-20 – 2 (2), Латвия U-20 – 0 (2).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок четырех наций Беларусь U-20 – Австрия U-20 10:2 (4:1, 4:0, 2:1) Латвия U-20 – Дания U-20 – 17.00 Положение команд: Беларусь U-20 – 9 очков (3 матча), Австрия U-20 – 4 (3), Дания U-20 – 2 (2),...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Федерации: Саснович проиграла первый финальный матч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика