Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017

Коко Вандевеге и Александра Саснович

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге в первом одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который проходит на корте "Чижовка-Арены", передает корреспондент БЕЛТА.

В начале первого сета стартовой игры финала Александра Саснович, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, немного волновалась, но потом практически ни в чем не уступала десятой ракетке планеты. Однако Вандевеге, в основном за счет мощной первой подачи (она совершила пять эйсов против одного у Саши) и небольших ошибок соперницы, добилась успеха - 6:4.

На старте второй партии Саснович не сдавалась, и ей, наконец, удалось взять чужую подачу, но американка тут же сделала обратный брейк, выиграла свою подачу и вышла вперед - 3:1. Это не смутило белоруску, и она продолжала цепляться за каждый мяч, сумела выровнять положение, сделав очередной брейк - 4:4. Затем американская теннисистка вновь захватила инициативу и победила с результатом 6:4. Напряженный поединок продолжался 1 ч. 31 мин. Коко Вандевеге восемь раз подавала "на вылет", у Александры Саснович всего два эйса, обе соперницы допустили по две двойные ошибки.

Таким образом, сейчас сборная США ведет в матче со счетом 1:0.

Во втором сегодняшнем поединке первая ракетка белорусок Арина Соболенко (78-й номер рейтинга WTA) сыграет со вторым номером американской команды Слоан Стивенс (13), которая в этом сезоне выиграла турнир серии "Большого шлема" - US Open.

Еще два одиночных поединка состоятся в воскресенье, 12 ноября: Арина Соболенко - Коко Вандевеге, Александра Саснович - Слоан Стивенс. Завершится финал Кубка Федерации - 2017 парной встречей, на которую у белорусок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, а у американок Шелби Роджерс и Элисон Риске. Однако после сегодняшнего соревновательного дня капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди могут произвести замены.-0-

Фото Андрея Покумейко, Максима Гучека и Андрея Стасевича.