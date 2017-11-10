ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017

11.11.2017 16:11 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017
Коко Вандевеге и Александра Саснович

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге в первом одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который проходит на корте "Чижовка-Арены", передает корреспондент БЕЛТА.

В начале первого сета стартовой игры финала Александра Саснович, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, немного волновалась, но потом практически ни в чем не уступала десятой ракетке планеты. Однако Вандевеге, в основном за счет мощной первой подачи (она совершила пять эйсов против одного у Саши) и небольших ошибок соперницы, добилась успеха - 6:4.

На старте второй партии Саснович не сдавалась, и ей, наконец, удалось взять чужую подачу, но американка тут же сделала обратный брейк, выиграла свою подачу и вышла вперед - 3:1. Это не смутило белоруску, и она продолжала цепляться за каждый мяч, сумела выровнять положение, сделав очередной брейк - 4:4. Затем американская теннисистка вновь захватила инициативу и победила с результатом 6:4. Напряженный поединок продолжался 1 ч. 31 мин. Коко Вандевеге восемь раз подавала "на вылет", у Александры Саснович всего два эйса, обе соперницы допустили по две двойные ошибки.

Таким образом, сейчас сборная США ведет в матче со счетом 1:0.

Во втором сегодняшнем поединке первая ракетка белорусок Арина Соболенко (78-й номер рейтинга WTA) сыграет со вторым номером американской команды Слоан Стивенс (13), которая в этом сезоне выиграла турнир серии "Большого шлема" - US Open.

Еще два одиночных поединка состоятся в воскресенье, 12 ноября: Арина Соболенко - Коко Вандевеге, Александра Саснович - Слоан Стивенс. Завершится финал Кубка Федерации - 2017 парной встречей, на которую у белорусок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, а у американок Шелби Роджерс и Элисон Риске. Однако после сегодняшнего соревновательного дня капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди могут произвести замены.-0-

Фото Андрея Покумейко, Максима Гучека и Андрея Стасевича.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге в первом одиночном поединке финального матча Кубка Федерации,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Смолевичи-СТИ» вышли в высшую лигу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика