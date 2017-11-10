ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок Федерации. Беларусь – США 0:1. Соболенко против Стивенс

11.11.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня начинаются матчи финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Встречи проходят в «Чижовка-Арене».

Кубок Федерации

Финал

11 ноября

Беларусь – США 0:1

Арина Соболенко – Слоун Стивенс 3:1 (первый сет)

Кубок Федерации. Беларусь – США 0:1. Соболенко против Стивенс

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня начинаются матчи финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок четырех наций (U-20). Беларусь забросила 10 шайб Австрии и выиграла турнир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика