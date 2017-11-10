|
Кубок Федерации. Беларусь – США 0:1. Соболенко против Стивенс
11.11.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня начинаются матчи финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Встречи проходят в «Чижовка-Арене».
Кубок Федерации
Финал
11 ноября
Беларусь – США 0:1
Арина Соболенко – Слоун Стивенс 3:1 (первый сет)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня начинаются матчи финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии