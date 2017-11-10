Александра Саснович: «Перед матчем Лукашенко посидел 15-20 минут в раздевалке. Сказал: «Боритесь девочки, я в вас верю»

Белорусская теннисистка Александра Саснович рассказала о том, что говорил президент перед матчем.

- Перед игрой Алексанр Лукашенко посетил раздевалку. О чем общались?

– Да, он посидел 15-20 минут, поговорил с нами. Сначала перед камерами, потом без них. Мы мило побеседовали. Президент высказал нам слова поддержки – о том, что верит в нас. Что мы многое прошли, это последний матч, осталось сделать один шаг. «Боритесь девочки, я в вас верю».

- Разговаривали о каких-то теннисных моментах или больше о психологии?

– Мы вспоминали жизненные моменты. Было обычное общение, – сказала Саснович.