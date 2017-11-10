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Вандевей прервала 5-матчевую победную серию Саснович в Кубке Федерации

11.11.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом встрече финального матча Кубка Федерации Коко Вандевей обыграла Александру Саснович.

Прервалась победная серия белорусской теннисистки. До сегодняшнего матча Саснович одержала 5 побед подряд в Кубке Федерации. Были обыграны в полуфинале Мировой группы швейцарки Виктория Голубич и Тимеа Бачински, в четвертьфинале голландки Микаэла Крйчек и Кики Бертенс в плей-офф россиянка Маргарита Гаспарян. Первый матч плей-офф мировой Саснович проиграла Дарье Касаткиной.

 
 
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В первом встрече финального матча Кубка Федерации Коко Вандевей обыграла Александру Саснович.

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