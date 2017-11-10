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Лукашенко пожелал удачи белорусским теннисисткам на Кубке Федерации

11.11.2017 17:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Александр Лукашенко встретился с белорусскими теннисистками и дал им напутствие на успешную игру в преддверии финального матча Кубка Федерации между сборными РБ и США, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко пожелал удачи белорусским теннисисткам на Кубке Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Кубок Федерации: Саснович проиграла первый финальный матч

Белорусский лидер пожелал удачи спортсменкам в финале. "Вы можете играть. Выйдите и покажите свою игру. Важная задача — показать свою игру", — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также пообщался с членами и руководством белорусской сборной, тренерами и выразил уверенность в высоком профессионализме теннисисток. Белорусский лидер отметил, что сам факт выхода в финал свидетельствует об их хорошей подготовке.

Президент также присутствовал на церемонии открытия финального матча Кубка Федерации по теннису. Вместе с главой государства на игре были гимнастка Ксения Санкович, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, Дарья Шманай, глава Администрации президента Наталья Кочанова, руководитель теннисной федерации Сергей Тетерин, российский продюсер Виктор Дробыш, а также бизнесмены Александр Мошенский и Александр Шакутин.

Лукашенко пожелал удачи белорусским теннисисткам на Кубке Федерации
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с теннисистками перед матчем Кубка Федерации в Минске

К сожалению, в первом финальном поединке Кубка Федерации белорусская теннисистка Александра Саснович потерпела поражение от американки Коко Вандевеге.

Таким образом, сборная США ведет в матче со счетом 1:0.

12 ноября продолжится борьба за главный трофей Кубка Федерации: Арина Соболенко сразится против Коко Вандевеге, а затем Александра Саснович сыграет против Слоан Стивенс.

Подробнее о том, как прошла встреча спортсменок, читайте в текстовой трансляции Sputnik Беларусь>>

В воскресенье, 12 ноября, Sputnik будет вести трансляцию второго дня финала Кубка Федерации.

 
Теги: Минск
 
 
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На корте "Чижовка-Арены" в Минске стартовал финал Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.

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