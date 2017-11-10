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Саснович похвалила Вандевеге после поражения в Кубке Федерации

11.11.2017 17:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Алескандра Саснович отметила сильные стороны американки Коко Вандевеге после поражение в финальном матче Кубка Федерации, сообщает Sputnik.

Саснович похвалила Вандевеге после поражения в Кубке Федерации
© Sputnik / Ирина Петрович
Кубок Федерации: Саснович проиграла первый финальный матч

В субботу Саснович потерпела поражение в первом матче финала Кубка Федерации от Вандевеге (4:6, 4:6). Игра состоялась на корте "Чижовка-Арены".

"Она сыграла в очень хороший теннис сегодня, и я играла хорошо. Но она была получше в моменты по 30 или ровно, она добавляла. Вы же сами видели, как здорово она играла. Если у меня были шансы, я цеплялась и забирала эти геймы. Но не так их много было. Коко очень здорово подавала сегодня, очень сложно было принимать, вечно неожиданность", — сказала на пресс-конференции в Минске Саснович.

Теннисистка добавила, что после матча тренер ее похвалил, сказав, что было сделано все возможное. "Она (Вандевеге) была хороша. Она меня обыграла", — отметила Саснович.

"Сегодня она очень хорошо играла. Я почувствовал, что соревновалась с топовым игроком. Все четко сыграла. Она один из самых приличных игроков с кем я играла в своей карьере", — сказала она.

О чем говорили с президентом

Поддержать белорусских теннисисток перед важным матчем по традиции приехал глава государства Александр Лукашенко.

"Он с нами посидел буквально минут 15-20. Поговорил с нами сначала с камерами потом без. Очень мило побеседовали", — рассказала Саснович.

Теннисистка уточнила, что президент сказал слова поддержки. "Что в нас верит, что мы столько матчей прошли, и это последний. Просто нужно сделать один шаг, и он в нас верит", — добавила она.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федерации.

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