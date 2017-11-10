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Александр Лукашенко: «Мы люди, американцы люди – все одинаковые. Осталось вам выйти на корт и выиграть – и все»

11.11.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко перед стартом финального матча против США побывал в раздевалке белорусских теннисисток и попросил их показать свою игру.

«Самое главное, я уже динамовцам когда-то говорил, то, что все мы люди. Мы люди, американцы люди — все одинаковые. Я чувствую, что сегодня у нас так на так, мне кажется Одинаковые играли турниры, закончили практически одинаково, так же? Они ж тоже не играли — пауза. Все одинаково готовились. Чуть-чуть чего-то… И вы можете выиграть.

Да нам совсем немного осталось, слушайте. Осталось вам выйти на корт и выиграть — и все. И Кубок у нас. Самая малость осталась. Выйдите и покажите свою игру. Больше, чем теннисист или спортсмен умеет, сложно показать. Да, Володя? (обращается к Волчкову – прим.) Если такое и бывает, то один раз в жизни. Ну а свою игру показать — это ваша задача. Вот единственное, что я от вас сегодня прошу. Тебе лично просьба (обращается к Арине Соболенко. — Прим.) — два-три раза поменяй стиль игры в течение игры, если нужно. Больше не надо — два раза. И все, и они поймут, что ты можешь играть в другую игру», – сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко перед стартом финального матча против США побывал в раздевалке белорусских теннисисток и попросил их показать свою игру.

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