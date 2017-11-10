Коко Вандевей: «Сыграю ли в парной встрече? Надеюсь, что до нее дело не дойдет, и мы поведем уже со счетом 3:0»

Американская теннисистка Коко Вандевей подвела итога матча с Александрой Саснович (6:4, 6:4) в рамках финала Кубка федерации.

– В первом сете я действовала очень уверенно, а вот во втором борьба завязалась более упорная борьба, так как мы с соперницей поочередно делали брейки. Но чувствовала поддержку команды и болельщиков, которая мне помогла. Довольна результатом, естественно. Во многом потому, что умею питаться положительной энергией, которую дает окружение, удача сопутствует мне на протяжении нынешнего розыгрыша Кубка федерации.

- В полуфинале против чешек вы также играли и пару. Возможно ли подобное в финале?

– Предпочитаю концентрироваться на конкретной игре, а не на матче в целом. Я неплохо справилась сегодня, после пресс-конференции пойду и дальше поддерживать команду, а завтра буду выкладываться на полную мощность. Что касается парной встречи, то пока заявки не было, но, надеюсь, что до нее дело не дойдет, и мы поведем уже со счетом 3:0.

- Саснович отметила ваш бэкхэнд в качестве одного из козырей...

– Конечно, приятно, что Саша похвалила мой удар слева. Правда, у меня хватает разных вариантов, технических и тактических умений, благодаря которым могу показывать высококлассный теннис и выигрывать матчи. Пожалуй, на самом деле в поединке против Саснович чаще полагалась на свой бэкхэнд.

- А что удивило вас в игре белоруски?

– Наверное, поразилась манерой ее подачи. На определенных отрезках наловчилась с ней справляться, однако все равно подача является козырем белоруски. В общем, это самый удивительный навык Саши, – сказала Вандевей.