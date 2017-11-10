Андрей Пышник: «Задачу не выполнили. Обидно. Надеюсь, «Торпедо», будет существовать и развиваться»

Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник прокомментировал результат матча против «Луча» (0:2), который не позволил команде выйти в высшую лигу.

– И в первом и во втором тайме играли хорошо. Были моменты. Но я не понимаю, когда ставятся такие пенальти! Этот же судья в Орше не дал стопроцентный, а сейчас ставит такой. Почему и для чего?

Упрекать ребят в желании не буду. Боролись. Задачу не выполнили. Обидно. Но команда подобралась неплохая. Надеюсь, «Торпедо», будет существовать и развиваться. Перед игрой у нас не было разговоров о будущем. Надеюсь, будет клуб развиваться, – сказал Пышник.