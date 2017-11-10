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Сборная России уступила команде Аргентины в товарищеском матче

11.11.2017 18:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Игроки российской сборной по футболу проиграли команде Аргентины в товарищеском матче вечером в субботу.

Игра стала первой на московском стадионе "Лужники", который открылся после масштабной реконструкции.

Сборная России уступила команде Аргентины в товарищеском матче
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Сборную Аргентины привел к победе гол Серхио Агуэро в конце матча. На 86-й минуте счет был открыт, но больше голов зрители не увидели.

Большая спортивная арена "Лужники" была на реконструкции с 2013 года.

Сборная России уступила команде Аргентины в товарищеском матче
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Болельщик на трибуне стадиона "Лужники" машет флажком во время товарищеского матча между сборными командами России и Аргентины

Команда России следующий контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира проведет 14 ноября. Футболисты сыграют с командой Испании в Санкт-Петербурге. В тот же день аргентинцы сразятся с командой Нигерии в Краснодаре.

 
Теги: Минск
 
 
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Матч двух сборных открыл московский стадион "Лужники", находившийся долгое время на реконструкции.

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