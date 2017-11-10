Соболенко победила Стивенс в матче Кубка Федерации

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс в финальном матче Кубка Федерации в Минске, сообщает корреспондент Sputnik.

Комплекс "Чижовка-Арена" в субботу принимает финал Кубка Федерации между командами США и Беларуси. Во втором матче игрового дня на корт вышли Арина Соболенко и Слоан Стивенс. Поединок завершился победой белоруски со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Теннисистки провели на корте около двух часов.

Напомним, в первом матче Александра Саснович потерпела поражение от Коко Вандевеге . Таким образом, счет в финальной серии Кубка Федерации сравнялся 1:1.

В воскресенье, 12 ноября, состоятся одна парная и две одиночные и игры: Соболенко будет противостоять Вандевеге, Саснович – Стивенс, а Вера Лапко и Лидия Морозова сразятся с Элисон Риске и Шелби Роджерс.

Подробнее о том, как прошла встреча спортсменок, читайте в текстовой трансляции Sputnik Беларусь>>

В воскресенье, 12 ноября, Sputnik будет вести трансляцию второго дня финала Кубка Федерации.