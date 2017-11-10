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Соболенко победила Стивенс в матче Кубка Федерации
11.11.2017 18:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс в финальном матче Кубка Федерации в Минске, сообщает корреспондент Sputnik.
Комплекс "Чижовка-Арена" в субботу принимает финал Кубка Федерации между командами США и Беларуси. Во втором матче игрового дня на корт вышли Арина Соболенко и Слоан Стивенс. Поединок завершился победой белоруски со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Теннисистки провели на корте около двух часов.
Напомним, в первом матче Александра Саснович потерпела
В воскресенье, 12 ноября, состоятся одна парная и две одиночные и игры: Соболенко будет противостоять Вандевеге, Саснович – Стивенс, а Вера Лапко и Лидия Морозова сразятся с Элисон Риске и Шелби Роджерс.
В воскресенье, 12 ноября, Sputnik будет вести трансляцию второго дня финала Кубка Федерации.
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Вечером первого игрового дня спортсменка сравняла итоговый счет.
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