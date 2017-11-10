ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко победила Слоан Стивенс и сравняла счет в финале FedCup-2017 - 1:1

11.11.2017 18:44 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Арина Соболенко победила Слоан Стивенс и сравняла счет в финале FedCup-2017 - 1:1
Арина Соболенко

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который проходит на корте "Чижовка-Арены" - 6:3, 3:6, 6:4. После первого дня счет в финальной игре Беларусь - США равный - 1:1, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная России уступила команде Аргентины в товарищеском матче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика