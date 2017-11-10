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Арина Соболенко победила Слоан Стивенс и сравняла счет в финале FedCup-2017 - 1:1
11.11.2017 18:44 — Новости Спорта | БелТА
Арина Соболенко
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который проходит на корте "Чижовка-Арены" - 6:3, 3:6, 6:4. После первого дня счет в финальной игре Беларусь - США равный - 1:1, передает корреспондент БЕЛТА.
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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который...
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