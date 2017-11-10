Арина Соболенко победила Слоан Стивенс и сравняла счет в финале FedCup-2017 - 1:1

Арина Соболенко

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который проходит на корте "Чижовка-Арены". После первого дня счет в финальной игре Беларусь - США равный - 1:1, передает корреспондент БЕЛТА.

Первая ракетка белорусской сборной очень активно начала поединок против победительницы открытого чемпионата США - в течение 10 минут Соболенко взяла три гейма подряд. После этого Стивенс стала играть более собранно и сократила разрыв до минимума - 3:4. Арина не смутилась и сумела выиграть два гейма кряду - 6:3.

Во второй партии соперницы поочередно брали очки на своих подачах, однако чуть удачливее была американка, которая взяла реванш с тем же счетом 6:3.

В решающем сете шла борьба нервов, теннисистки устали и допускали много ошибок, проигрывая баллы на своих подачах. В итоге напряженнейшего сражения успеха добилась Арина Соболенко - 6:4. Встреча продолжалась ровно два часа.

Сразу после тяжелой победы Арина, едва сдерживая слезы, сказала, что ее захлестывают эмоции. "Игра складывалась очень тяжело, пришлось даже больше бороться с собой, чем с соперницей, - поделилась теннисистка. - Это из-за огромного волнения, но главное, что победа добыта и счет стал равным. Теперь нужно успокоиться и постараться завтра сделать правильные выводы и сыграть в свою силу".

В первом одиночном поединке американка Коко Вандевеге переиграла белорусскую теннисистку Александру Саснович в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.

После первого дня финального матча Кубка Федерации счет равный - 1:1, и все решится в воскресенье, 12 ноября.

Завтра сначала пройдут два одиночных поединка: Арина Соболенко - Коко Вандевеге, Александра Саснович - Слоан Стивенс. Завершит финальную игру парная встреча с участием белорусского дуэта Вера Лапко / Лилия Морозова и американского тандема Шелби Роджерс / Элисон Риске. Правда, не исключено, что заключительным игровым днем капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди произведут замены.-0-