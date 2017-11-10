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Федерация футбола Армении опровергла информацию о "договорняке"
11.11.2017 19:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Федерация футбола Армении опровергла информацию о якобы договорном матче со сборной Беларуси, говорится в
"Пресс-служба Федерации футбола Армении вынуждена в очередной раз дать разъяснения на предмет клеветы и провокации", — сказано в заявлении.
Ранее после товарищеского
Международная организация Federbet официально сотрудничает с футбольными клубами и многими букмекерскими конторами. За шесть лет существования организации было выявлено около тысячи футбольных договорных матчей. О результатах своей деятельности Federbet публикует отчеты для привлечения внимания общественности.
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9 ноября сборная Армении обыграла белорусов со счетом 4:1.
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