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Федерация футбола Армении опровергла информацию о "договорняке"

11.11.2017 19:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Федерация футбола Армении опровергла информацию о якобы договорном матче со сборной Беларуси, говорится в заявлении пресс-службы ФФА.

Федерация футбола Армении опровергла информацию о "договорняке"
© Фото: АБФФ
Футбол: Армения разгромила Беларусь в товарищеском матче в Ереване

"Пресс-служба Федерации футбола Армении вынуждена в очередной раз дать разъяснения на предмет клеветы и провокации", — сказано в заявлении.

Ранее после товарищеского матча Армения – Беларусь, который состоялся 9 ноября в Ереване, разразился скандал. Бельгийская некоммерческая организация Federbet, которая занимается выявлением и расследованием подозрительных матчей, заподозрила Армению в договорном мачте с Беларусью. Организация оставила сообщение на своей странице в Facebook, в котором заявила, что во время встречи было зафиксировано необычное движение ставок.

Международная организация Federbet официально сотрудничает с футбольными клубами и многими букмекерскими конторами. За шесть лет существования организации было выявлено около тысячи футбольных договорных матчей. О результатах своей деятельности Federbet публикует отчеты для привлечения внимания общественности.

 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября сборная Армении обыграла белорусов со счетом 4:1.

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