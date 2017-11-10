МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Федерация футбола Армении опровергла информацию о якобы договорном матче со сборной Беларуси, говорится в заявлении пресс-службы ФФА.

"Пресс-служба Федерации футбола Армении вынуждена в очередной раз дать разъяснения на предмет клеветы и провокации", — сказано в заявлении.

Ранее после товарищеского матча Армения – Беларусь , который состоялся 9 ноября в Ереване, разразился скандал. Бельгийская некоммерческая организация Federbet, которая занимается выявлением и расследованием подозрительных матчей, заподозрила Армению в договорном мачте с Беларусью. Организация оставила сообщение на своей странице в Facebook , в котором заявила, что во время встречи было зафиксировано необычное движение ставок.

Международная организация Federbet официально сотрудничает с футбольными клубами и многими букмекерскими конторами. За шесть лет существования организации было выявлено около тысячи футбольных договорных матчей. О результатах своей деятельности Federbet публикует отчеты для привлечения внимания общественности.