ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ислочь» – «Днепр». Матч 29-го тура пройдет на искусственном поле КФП ФК «Минск»

11.11.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Матч 29 тура высшей лиги «Ислочь» – «Днепр» состоится на искусственном поле КФП ФК «Минск» рядом с футбольным манежем.

Матч состоится 18 ноября, начало поединка в 14:00. Вход на игру – свободный.

Напомним, матчи последних туров должны проходить в одно и то же время. В 29-м туре дома будут играть «Динамо» Минск, «Минск» и «Ислочь». Ранее стало известно, что минское «Динамо» проведет игру 29-го тура на стадионе РЦОП-БГУ на улице Семашко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч 29 тура высшей лиги «Ислочь» – «Днепр» состоится на искусственном поле КФП ФК «Минск» рядом с футбольным манежем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Федерация футбола Армении опровергла информацию о "договорняке"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика