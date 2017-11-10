«Ислочь» – «Днепр». Матч 29-го тура пройдет на искусственном поле КФП ФК «Минск»

Матч 29 тура высшей лиги «Ислочь» – «Днепр» состоится на искусственном поле КФП ФК «Минск» рядом с футбольным манежем.

Матч состоится 18 ноября, начало поединка в 14:00. Вход на игру – свободный.

Напомним, матчи последних туров должны проходить в одно и то же время. В 29-м туре дома будут играть «Динамо» Минск, «Минск» и «Ислочь». Ранее стало известно, что минское «Динамо» проведет игру 29-го тура на стадионе РЦОП-БГУ на улице Семашко.