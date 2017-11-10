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Эдуард Дубров: «Доволен результатом первого дня. Хочу, чтобы завтра после одиночных матчей счет был минимум такой же, и все решалось в паре»

11.11.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров подвел итоги первого дня финального матча против США.

- Вы посмотрели вживую игру Стивенс. Саснович сможет побороться с ней, если, конечно, не будет замен?

– Не вижу необходимости в заменах у нашей команды. У Саши и Арины гораздо больше опыта и возможностей, чем у других членов сборной Беларуси. Что касается воскресной игры, то Саша наблюдала за игрой Стивенс. Уже на разминке попробуем сделать некоторые вещи. У американки есть как сильные, так и слабые стороны. Будем делать так, чтобы Саша смогла сыграть достойно и по возможности победить.

Здесь важно внутреннее психологическое состояние. Арина порвет кого угодно, если зарядится. Видели, как она просила трибуны не молчать, а поддерживать еще громче? Когда по трибунам пошла волна, она очень сильно зарядилась.

- Подведите общий итог дня.

– 1:1.

- Вы довольны результатом?

– Доволен. И хочу, чтобы завтра после одиночных матчей счет был минимум такой же, и все решалось в паре. Тогда будет полноценный матч, в котором девчонки поиграют с лидерами мирового тенниса. Это, опять таки, приобретение опыта, который нам понадобится. Ведь в следующем году мы в 1/4 финала мировой группы сыграем с Германией, в составе которой будут Гергес и Кербер. Так что нам надо учиться и учиться. Основному составу по 19 лет, кому-то 23. Это не тот возраст, в котором нужно чехлить ракетки и ничего не делать. Надо учиться и благодаря каждому матчу набираться опыта, пополнять багаж знаний, брать с собой лучшее, а плохое быстренько стирать из памяти. Поэтому в воскресенье будем бороться до конца, – сказал Дубров.

«Два пальца в розетку – и перезарядилась». За кулисами Кубка Федерации

 
 
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Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров подвел итоги первого дня финального матча против США.

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