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Тунис и Марокко вышли на ЧМ-2018
11.11.2017 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Туниса в матче квалификации ЧМ-2018 сыграла вничью с Ливией (0:0).
Этот результат позволил команде отобраться на ЧМ-2018.
Команда будет играть на чемпионате мира впервые с 2006 года.
Сборная Марокко в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла на выезде Кот-д`Ивуар (2:0) и тоже выступит в России.
Команда будет играть на чемпионате мира впервые с 1998 года.
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Сборная Туниса в матче квалификации ЧМ-2018 сыграла вничью с Ливией (0:0).
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