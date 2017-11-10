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Тунис и Марокко вышли на ЧМ-2018

11.11.2017 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Туниса в матче квалификации ЧМ-2018 сыграла вничью с Ливией (0:0).

Этот результат позволил команде отобраться на ЧМ-2018.

Команда будет играть на чемпионате мира впервые с 2006 года.

Сборная Марокко в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла на выезде Кот-д`Ивуар (2:0) и тоже выступит в России.

Команда будет играть на чемпионате мира впервые с 1998 года.

Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018

 
 
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Сборная Туниса в матче квалификации ЧМ-2018 сыграла вничью с Ливией (0:0).

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