Дмитрий Молош: «Уверен, в высшей лиге «Смолевичи-СТИ» покажут свое лицо»

Главный тренер «Смолевичей-СТИ» Дмитрий Молош подвел итоги чемпионата в первой лиге.

— Спасибо всем — футболистам, тренерам, обслуживающему персоналу, болельщикам за такой сезон. Задачу, которую ставили внутри клуба, мы выполнили. Отдельное спасибо футболистам «Луча» и тренерскому штабу за то, что они нам помогли в этом.

Я считаю, что мы все заслужили эту победу и посвящаем ее, все-таки, болельщикам и жителям города Смолевичи. Уверен, в высшей лиге команда покажет свое лицо.

Сезон получился неоднозначным: были как хорошие моменты, так и плохие, но спасибо всему коллективу, который не сомневался в том, что победа будет за нами. Сегодня, наверное, самый счастливый день в моей жизни.

— У главного тренера отпуск будет?

— Главный тренер еще не думает об отдыхе (смеется). Главный тренер вообще отдыхать не должен, я считаю. Хочется и стажировку пройти, и книги умные почитать, я прекрасно понимаю, что мне есть над чем работать – чем больше познаешь футбол, тем больше понимаешь, как мало ты о нем знаешь. Поэтому такого полноценного отпуска, как раньше, я себе позволить не могу, пару дней и опять буду садиться за учебу, конспекты, видео. Этот год показал, что надо учиться и ни в коем случае не останавливаться, – сказал Молош.

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