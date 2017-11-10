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Дмитрий Молош: «Уверен, в высшей лиге «Смолевичи-СТИ» покажут свое лицо»
11.11.2017 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Смолевичей-СТИ» Дмитрий Молош подвел итоги чемпионата в первой лиге.
— Спасибо всем — футболистам, тренерам, обслуживающему персоналу, болельщикам за такой сезон. Задачу, которую ставили внутри клуба, мы выполнили. Отдельное спасибо футболистам «Луча» и тренерскому штабу за то, что они нам помогли в этом.
Я считаю, что мы все заслужили эту победу и посвящаем ее, все-таки, болельщикам и жителям города Смолевичи. Уверен, в высшей лиге команда покажет свое лицо.
Сезон получился неоднозначным: были как хорошие моменты, так и плохие, но спасибо всему коллективу, который не сомневался в том, что победа будет за нами. Сегодня, наверное, самый счастливый день в моей жизни.
— У главного тренера отпуск будет?
— Главный тренер еще не думает об отдыхе (смеется). Главный тренер вообще отдыхать не должен, я считаю. Хочется и стажировку пройти, и книги умные почитать, я прекрасно понимаю, что мне есть над чем работать – чем больше познаешь футбол, тем больше понимаешь, как мало ты о нем знаешь. Поэтому такого полноценного отпуска, как раньше, я себе позволить не могу, пару дней и опять буду садиться за учебу, конспекты, видео. Этот год показал, что надо учиться и ни в коем случае не останавливаться, – сказал Молош.
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Главный тренер «Смолевичей-СТИ» Дмитрий Молош подвел итоги чемпионата в первой лиге.
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