|
Конор МакГрегор устроил потасовку на турнире Bellator
11.11.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Дублине (Ирландия) прошло бойцовское шоу Bellator 187. В одном из поединков Чарли Уорд, член команды чемпиона UFC Конора МакГрегора, нокаутировал в первом раунде Джона Редмонда.
МакГрегор, находившийся в зале, перепрыгнул через ограждение клетки, чтобы поздравить одноклубника. Так как секунданты бойцов могут войти в клетку после окончания боя только после специального сигнала судей, рефери оттащил Конора в сторону. МакГрегору это сильно не понравилось и он едва не начал драку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дублине (Ирландия) прошло бойцовское шоу Bellator 187.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии