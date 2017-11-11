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Председатель Смолевичского райисполкома: «Мы придем в высшую лигу не на один год и покажем хороший футбол»

11.11.2017 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев поздравил команду, которая завоевала право выступать в высшей лиге.

— Я далеко в Китае в командировке, мы только завтра вылетаем в Беларусь, здесь тепло, но для меня гораздо теплее оказалось это сообщение. Я поздравляю всех футболистов, они добились этой победы, они ее заслужили, всех работников клуба, которые тоже приложили немало усилий для того, чтобы это все состоялось. Мы придем в высшую лигу не на один год и покажем хороший футбол.

Я иногда злился на тренеров за какие-то моменты, я им это не высказывал, я понимал, что они моложе наших футболистов, как тренеры, они много работали, но не всегда получалось так, как хотелось. Тем не менее, они молодцы — выдержали до конца. Я поздравляю Дмитрия Молоша со становлением его как тренера. Быть просто игроком учат, а вот тренера практически нельзя научить, тренером нужно становиться. Я думаю, что у Димы это получилось. Всех обнимаю, жму крепко руку, очень рад победе и уверен, что «Смолевичи» на этом не остановятся, – сказал Загорцев.

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Председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев поздравил команду, которая завоевала право выступать в высшей лиге.

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