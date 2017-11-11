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Белоруски обыграли полек в первом туре квалификации женского Евробаскета

11.11.2017 22:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорусские баскетболистки начали с победы выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2019, поединок состоялся в субботу.

Белоруски обыграли полек в первом туре квалификации женского Евробаскета
© Sputnik/ Максим Богодвид
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В первом матче квалификационной группы В белоруски обыграли в Валбжихе баскетболисток Польши. Сначала выигрывали хозяйки, но после перерыва спортсменки из Беларуси резко ушли вперед. Окончательный счет – 70:62.

В другом поединке этой группы сборная Турции разгромила в Таллине команду Эстонии (81:56).

После встречи в гостях с польками представительницы Беларуси примут на площадке минского Дворца спорта эстонок. Поединок состоится 15 ноября.

В финальную часть женского Евробаскета по итогам квалификации попадут победители восьми групп и шесть лучших команд, которые займут вторые места.

Хозяевами чемпионата континента в 2019 году будут Латвия и Сербия, команды этих стран освобождены от отборочных баталий.

 
Теги: Минск
 
 
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После уверенной победы над польками сборной Беларуси предстоит сразиться с командой Эстонии.

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