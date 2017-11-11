Белорус покорил пирамиду Карстенс

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорус Вадим Фролов покорил самую высокую пирамиду Австралии и Океании, сообщили в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Семикратная чемпионка мира по биатлону покорила высоту в 6 тыс. метров

Группа альпинистов, в составе которой был и уроженец Гродно, совершила восхождение на пирамиду Карстенс, расположенную в Западном Папуа. К подножью пирамиды группу доставляли вертолетом, так как местные папуасы-бандиты воюют с населением – провинция Папуа находится практически в военной осаде.

Преодолев 4884 метра, альпинист Фролов поднял государственный символ Беларуси над Океанией. Кроме белорусского флага на вершине были развернуты еще два: российский и украинский.

Четыре пика из "Семи вершин" Вадим Фролов покорил, следующая цель белоруса – Эверест. Восхождение на пирамиду Карстенс считается технически самым сложным из главной программы альпинистов.