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Белорус покорил пирамиду Карстенс

11.11.2017 21:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Белорус Вадим Фролов покорил самую высокую пирамиду Австралии и Океании, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Белорус покорил пирамиду Карстенс
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Семикратная чемпионка мира по биатлону покорила высоту в 6 тыс. метров

Группа альпинистов, в составе которой был и уроженец Гродно, совершила восхождение на пирамиду Карстенс, расположенную в Западном Папуа. К подножью пирамиды группу доставляли вертолетом, так как местные папуасы-бандиты воюют с населением – провинция Папуа находится практически в военной осаде.

Преодолев 4884 метра, альпинист Фролов поднял государственный символ Беларуси над Океанией. Кроме белорусского флага на вершине были развернуты еще два: российский и украинский.

Четыре пика из "Семи вершин" Вадим Фролов покорил, следующая цель белоруса – Эверест. Восхождение на пирамиду Карстенс считается технически самым сложным из главной программы альпинистов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На высоте почти в пять тысяч метров альпинист развернул флаги Беларуси и Гродно.

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