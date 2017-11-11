Финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США завершится в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель финального матча 55-го розыгрыша Кубка Федерации, в котором встречаются теннисистки сборных Беларуси и США, определится сегодня на корте минской "Чижовка-Арены". После первого игрового дня счет 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в стартовом одиночном поединке лидер американской команды Коко Вандевеге обыграла белоруску Александру Саснович - 6:4, 6:4, а затем первая ракетка белорусской сборной Арина Соболенко в тяжелейшем противостоянии сумела взять верх над победительницей US Open-2017 Слоан Стивенс - 6:3, 3:6, 6:4. Теннисистки сборной Беларуси отметили, что им очень помогает поддержка болельщиков, которые до отказа заполнили трибуны "Чижовка-Арены", вмещающие почти 9 тыс. зрителей.

Сегодня в 14.00 на корт выйдут первые номера обеих команд Арина Соболенко и Коко Вандевеге, затем Александра Саснович сыграет с Слоан Стивенс, а завершит финальный матч парная встреча, на которую у белорусок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, у американок - Шелби Роджерс и Элисон Риске. Капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди могут произвести перестановки в составах.-0-