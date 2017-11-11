UFC Fight Night 120. Орловский победил Альбини. Это его первая победа за два года

В США прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 120, в рамках которого экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский провел бой против бразильца Жуниора Альбини.

Орловский победил единогласным решением судей, прервав серию из пяти поражений в UFC. Последний раз Орловский побеждал в UFC в сентября 2015 года.

После окончания боя 38-летний Орловский рассказал, что готов был к уходу из UFC в случае неудачи в поединке с Альбини.

Отметим, что журналисты и букмекеры считали Орловского аутсайдером в бою с Альбини.