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UFC Fight Night 120. Орловский победил Альбини. Это его первая победа за два года
12.11.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В США прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 120, в рамках которого экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский провел бой против бразильца Жуниора Альбини.
Орловский победил единогласным решением судей, прервав серию из пяти поражений в UFC. Последний раз Орловский побеждал в UFC в сентября 2015 года.
После окончания боя 38-летний Орловский рассказал, что готов был к уходу из UFC в случае неудачи в поединке с Альбини.
Отметим, что журналисты и букмекеры
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В США прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 120, в рамках которого экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский провел бой против бразильца Жуниора Альбини.
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