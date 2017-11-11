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Дэйв Льюис: «В мае список кандидатов на «мир» может расшириться»

12.11.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал победу над Словенией (5:3) и подвел итоги французского этапа «Евровызова».

«Команда провела сложный турнир — три напряженных матча за три дня. Но я уже говорил ребятам, что хорошая команда отличается способностью найти путь к победе в любой ситуации. И сегодня мы его нашли. Мы много внимания уделяли игре в большинстве, и во Франции нам многое удалось — 7 или 8 шайб были заброшены именно в большинстве, тренерский штаб проделал хорошую работу в этом направлении.

Миша Карнаухов показал очень хорошую игру в последних двух встречах, его вклад в наши победы очень весом. У нас было порядка 10 ребят, которые впервые играли на таком уровне, но прекрасно себя проявили. Это дает основания полагать, что в мае список кандидатов на «мир» может расшириться. Добытые победы — результат сплоченной и продуктивной работы игроков и тренерского штаба. Персонально могу отметить Артура Гавруса, Данилу Карабаня, Илью Литвинова, но повторюсь, что полученный результат — результат работы всей команды»,  – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал победу над Словенией (5:3) и подвел итоги французского этапа «Евровызова».

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