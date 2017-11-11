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АХЛ. Фальковский набрал первое очко в лиге
12.11.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Онтарио» на выезде переиграл «Сан-Диего» (4:1).
Белорусский защитник «Онтарио» Степан Фальковский отметился голевым пасом. Белорус завершил матч с показателем полезности «+2».
Отметим, что это первое очко 20-летнего белоруса в АХЛ. В нынешнем сезоне Фальковский провел 6 матчей с показателем полезности «-1».
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В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Онтарио» на выезде переиграл «Сан-Диего» (4:1).
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