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Ольга Говорцова ждет ребенка

12.11.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известная белорусская теннисистка Ольга Говорцова сейчас ожидает пополнения. Парень девушки — хоккеист.

На интересное положение теннисистки во время пресс-конференции в преддверии финала Кубка федерации намекнул и тренер женской белорусской сборной Эдуард Дубров.

«Оля сейчас в Минске. На матчи она должна прийти, во всяком случае обещала. У нее скоро планируются изменения в жизни — положительные. Мы очень рады за нее. Она сделала большой вклад в наш успех — играла в Канаде, России и у нас дома. Хорошего здоровья ей и успехов в жизни», — сказал тренер.

Ольге Говорцовой 29 лет. Она побеждала на восьми турнирах ВТА в паре, была 35-й ракеткой мира в одиночке, а на Шлемах доходила до четвертьфинала Уимблдона в 2015-м году. Говорцова — одна из самых опытных теннисисток Беларуси. За сборную она играет с 2008 года. За это время она провела на корте 39 матчей.

 
Теги: Минск
 
 
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Известная белорусская теннисистка Ольга Говорцова сейчас ожидает пополнения.

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