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Мироненков о продолжении сотрудничества с «Торпедо»: «Ничего не могу сказать. Не готов сейчас это обсуждать»

12.11.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков поделился эмоциями после матча против «Луча» (0:2). Напомним, «Торпедо» завершило сезон на третьем месте и не пробилось в высшую лигу.

– Мысли? Дайте мне время все обдумать. Я сейчас ничего не скажу. Настроения нет.

– Вы остаетесь в «Торпедо» и в белорусском футболе?

– Ничего не могу сказать. Не готов сейчас это обсуждать.

– В раздевалку пойдете?

– Нет, – сказал Мироненков.

«В двух матчах с «Лучом» в наши ворота ставят пенальти». «Торпедо» пролетело мимо высшей лиги

 
 
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Российский инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков поделился эмоциями после матча против «Луча» (0:2).

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