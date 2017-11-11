Мироненков о продолжении сотрудничества с «Торпедо»: «Ничего не могу сказать. Не готов сейчас это обсуждать»

Российский инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков поделился эмоциями после матча против «Луча» (0:2). Напомним, «Торпедо» завершило сезон на третьем месте и не пробилось в высшую лигу.

– Мысли? Дайте мне время все обдумать. Я сейчас ничего не скажу. Настроения нет.

– Вы остаетесь в «Торпедо» и в белорусском футболе?

– Ничего не могу сказать. Не готов сейчас это обсуждать.

– В раздевалку пойдете?

– Нет, – сказал Мироненков.

«В двух матчах с «Лучом» в наши ворота ставят пенальти». «Торпедо» пролетело мимо высшей лиги