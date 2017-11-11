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Мироненков о продолжении сотрудничества с «Торпедо»: «Ничего не могу сказать. Не готов сейчас это обсуждать»
12.11.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков поделился эмоциями после матча против «Луча» (0:2). Напомним, «Торпедо» завершило сезон на третьем месте и не пробилось в высшую лигу.
– Мысли? Дайте мне время все обдумать. Я сейчас ничего не скажу. Настроения нет.
– Вы остаетесь в «Торпедо» и в белорусском футболе?
– Ничего не могу сказать. Не готов сейчас это обсуждать.
– В раздевалку пойдете?
– Нет, – сказал Мироненков.
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Мироненков о продолжении сотрудничества с «Торпедо»: «Ничего не могу сказать. Не готов сейчас это обсуждать»
Российский инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков поделился эмоциями после матча против «Луча» (0:2).
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