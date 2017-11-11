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Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Швейцария примет Северную Ирландию, Греция против Хорватии

12.11.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 – Швейцария примет Северную Ирландию, а Греция – Хорватию. 

Квалификация ЧМ-2018

Стыковые матчи

Ответные игры

Швейцария – Северная Ирландия
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 1:0

Греция – Хорватия
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 1:4

Италия – Швеция
Дата проведения
13 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 0:1

Ирландия – Дания
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 0:0

 

 
 
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Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 – Швейцария примет Северную Ирландию, а Греция – Хорватию.

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