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Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Швейцария примет Северную Ирландию, Греция против Хорватии
12.11.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 – Швейцария примет Северную Ирландию, а Греция – Хорватию.
Квалификация ЧМ-2018
Стыковые матчи
Ответные игры
Первый матч – 1:0
Первый матч – 1:4
Первый матч – 0:1
Первый матч – 0:0
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Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 – Швейцария примет Северную Ирландию, а Греция – Хорватию.
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