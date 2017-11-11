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НБА. «Хьюстон» выиграл у «Мемфиса», «Финикс» нанес поражение «Миннесоте» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей. «Хьюстон» на своей площадке обыграл «Мемфис». «Финикс» нанес поражение «Миннесоте».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
12 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Казинс (35 + 15 подборов + 8 потерь),
Дэвис (25 + 10 подборов),
Мур (18),
Холидэй (6 + 8 передач + 7 потерь),
Каннингем (5) старт;
Диалло (9),
Кларк (6),
Нельсон (4),
Миллер (3).
- Клипперс
-
Гриффин (26 + 6 передач),
Риверс (19),
Джордан (12 + 14 подборов),
Торнвелл (7),
Джонсон (0) старт;
Уильямс (14),
Эванс (11),
Харрелл (7),
Рид (7),
Джонсон (0).
- Дата проведения
-
12 ноября, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Бил (19),
М-ф Моррис (18),
Уолл (13),
Портер (7),
Гортат (2 + 7 подборов) старт;
Убре (18 + 7 подборов),
Скотт (10),
Микс (8),
Маинми (6),
Маккаллоу (5),
Фрэйзер (4 + 5 потерь),
Саторански (3).
- Атланта
-
Принс (19 + 5 потерь),
Бэйзмор (13),
Дедмон (13 + 8 подборов + 5 потерь),
Шредер (7 + 7 подборов),
Бэббит (5) старт;
Белинелли (15),
Дилэйни (11),
Тэйлор (6),
Кавано (3),
Коллинз (2),
Дорси (0).
Статистика НБА
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.
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