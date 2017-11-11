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НБА. «Хьюстон» выиграл у «Мемфиса», «Финикс» нанес поражение «Миннесоте» и другие результаты

12.11.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей. «Хьюстон» на своей площадке обыграл «Мемфис». «Финикс» нанес поражение «Миннесоте».

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Клипперс 111:103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21)
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Казинс (35 + 15 подборов + 8 потерь), Дэвис (25 + 10 подборов), Мур (18), Холидэй (6 + 8 передач + 7 потерь), Каннингем (5)  старт; Диалло (9), Кларк (6), Нельсон (4), Миллер (3).
Клипперс
Гриффин (26 + 6 передач), Риверс (19), Джордан (12 + 14 подборов), Торнвелл (7), Джонсон (0)  старт; Уильямс (14), Эванс (11), Харрелл (7), Рид (7), Джонсон (0).

Вашингтон – Атланта 113:94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27)
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (19), М-ф Моррис (18), Уолл (13), Портер (7), Гортат (2 + 7 подборов)  старт; Убре (18 + 7 подборов), Скотт (10), Микс (8), Маинми (6), Маккаллоу (5), Фрэйзер (4 + 5 потерь), Саторански (3).
Атланта
Принс (19 + 5 потерь), Бэйзмор (13), Дедмон (13 + 8 подборов + 5 потерь), Шредер (7 + 7 подборов), Бэббит (5)  старт; Белинелли (15), Дилэйни (11), Тэйлор (6), Кавано (3), Коллинз (2), Дорси (0).

Хьюстон – Мемфис 111:96 (33:22, 29:28, 31:20, 18:26)
Дата проведения
12 ноября, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Сакраменто 118:91 (32:23, 32:26, 26:17, 28:25)
Дата проведения
12 ноября, 04.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Лейкерс 98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23)
Дата проведения
12 ноября, 04.30, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Кливленд 104:111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28)
Дата проведения
12 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Голден Стэйт – Филадельфия 135:114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29)
Дата проведения
12 ноября, 04.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Чикаго 133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24)
Дата проведения
12 ноября, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Орландо 125:107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30)
Дата проведения
12 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Миннесота 118:110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)
Дата проведения
12 ноября, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Бруклин 114:106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31)
Дата проведения
12 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

 

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.

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