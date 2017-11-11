Директор «Луча»: «Не надо говорить, что мы очередная команда с трусами в руках»

Директор «Луча» Дмитрий Карповский рассказал, что клуб уже договорился с некоторыми партнерами на будущий сезон в высшей лиге.

– Ни я, ни второй учредитель – не миллионеры, как наш коллега из «Торпедо». У нас нет много денег, которые мы можем спокойно вложить. Но есть партнеры, которые могут это сделать. Со многими уже есть договоренности. Осталось уладить детали. Нам готовы помогать. Так что не надо говорить, что мы очередная команда с трусами в руках. Багаж у нас есть. Другое дело, если его будет хватать только на полгода. Зачем тогда ввязываться? В нашем футболе есть плохие примеры, в которые я попадать не хочу, – сказал Карповский.

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