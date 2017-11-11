«Реал» готов летом потратить 200 млн евро на звезду. Это может быть Неймар

Руководство «Реала» планирует следующим летом приобрести звездного футболиста.

В клубе решили не тратить денег на трансферы в январе, если в команде не будет серьезных травм, и приготовить 200 миллионов евро на топ-футболиста в межсезонье.

Первый выбор для «Реала» – нападающий «ПСЖ» Неймар. Эта сделка может обойтись мадридцам в 450 миллионов евро с учетом зарплаты игрока. Трансфер могут отложить до лета 2019 года.

Кроме того, «Реал» продолжит покупать молодых футболистов. К команде может присоединиться вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага.