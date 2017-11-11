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«Реал» готов летом потратить 200 млн евро на звезду. Это может быть Неймар

12.11.2017 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Реала» планирует следующим летом приобрести звездного футболиста.

В клубе решили не тратить денег на трансферы в январе, если в команде не будет серьезных травм, и приготовить 200 миллионов евро на топ-футболиста в межсезонье.

Первый выбор для «Реала» – нападающий «ПСЖ» Неймар. Эта сделка может обойтись мадридцам в 450 миллионов евро с учетом зарплаты игрока. Трансфер могут отложить до лета 2019 года.

Кроме того, «Реал» продолжит покупать молодых футболистов. К команде может присоединиться вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага.

 
 
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Руководство «Реала» планирует следующим летом приобрести звездного футболиста.

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