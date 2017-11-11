Фанаты сборной Марокко на радостях устроили беспорядки в Брюсселе

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. В субботу в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара в матче отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

А футболисты сборной Туниса сыграли вничью с командой Ливии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. По итогам шести туров сборная Туниса набрала 14 очков и заняла первое место в квартете А, которое дает право сыграть в финальной части чемпионата мира-2018.

Сборная Туниса стала последним участником чемпионата мира от зоны CAF. Ранее путевки на турнир в России завоевали сборные Египта, Сенегала, Нигерии и Марокко.

Жеребьевка групповой стадии чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.

На радостях

Марокканцы сыграют на чемпионате мира впервые с 1998 года, сборная Кот-д'Ивуара пропустит первенство планеты после выступления на трех мундиалях подряд (2006, 2010, 2014).

Около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. Сразу после того, как марокканская команда обеспечила себе путевку на мировое первенство, ее поклонники устроили беспорядки в центре Брюсселя, в ходе которых сожгли как минимум один автомобиль. В результате полиция была вынуждена применить водометы.



Ситуация нормализовалась спустя два часа после завершения матча, при этом порядок в городе обеспечивали усиленные наряды полиции.