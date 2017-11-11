ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фанаты сборной Марокко на радостях устроили беспорядки в Брюсселе

12.11.2017 11:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. В субботу в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара в матче отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

 А футболисты сборной Туниса сыграли вничью с командой Ливии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. По итогам шести туров сборная Туниса набрала 14 очков и заняла первое место в квартете А, которое дает право сыграть в финальной части чемпионата мира-2018.  

Сборная Туниса стала последним участником чемпионата мира от зоны CAF. Ранее путевки на турнир в России завоевали сборные Египта, Сенегала, Нигерии и Марокко.

Жеребьевка групповой стадии чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.

На радостях

Марокканцы сыграют на чемпионате мира впервые с 1998 года, сборная Кот-д'Ивуара пропустит первенство планеты после выступления на трех мундиалях подряд (2006, 2010, 2014).

Около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. Сразу после того, как марокканская команда обеспечила себе путевку на мировое первенство, ее поклонники устроили беспорядки в центре Брюсселя, в ходе которых сожгли как минимум один автомобиль. В результате полиция была вынуждена применить водометы.

Ситуация нормализовалась спустя два часа после завершения матча, при этом порядок в городе обеспечивали усиленные наряды полиции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марокко и Тунис после длительного перерыва добыли путевки на Чемпионат Мира 2018 года в России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» готов летом потратить 200 млн евро на звезду. Это может быть Неймар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика