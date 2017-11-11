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Единая лига ВТБ. «Цмокi» в гостях у «Нижнего Новгорода» Веремеенко

12.11.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» примет на своей площадке рижский ВЭФ, ЦСКА встретится дома с «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Нижний Новгород – Цмоки-Минск
Дата проведения
12 ноября, 16.00
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – ВЭФ
Дата проведения
12 ноября, 16.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Калев – Астана
Дата проведения
12 ноября, 18.00, «Kalevi Spordihall»
Онлайн матча

ЦСКА Москва – Парма
Дата проведения
12 ноября, 18.30
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 5-0, «Химки» – 4-1, «Зенит» – 4-1, «Локомотив-Кубань» – 3-1, «Автодор» – 2-3, «Цмокi-Мiнск» – 2-3, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-3, «Астана» – 1-4, ВЭФ – 1-4, «Парма» – 1-4, «Калев» – 0-5.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» примет на своей площадке рижский ВЭФ, ЦСКА встретится дома с «Пармой».

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