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Единая лига ВТБ. «Цмокi» в гостях у «Нижнего Новгорода» Веремеенко
12.11.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» примет на своей площадке рижский ВЭФ, ЦСКА встретится дома с «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 5-0, «Химки» – 4-1, «Зенит» – 4-1, «Локомотив-Кубань» – 3-1, «Автодор» – 2-3, «Цмокi-Мiнск» – 2-3, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-3, «Астана» – 1-4, ВЭФ – 1-4, «Парма» – 1-4, «Калев» – 0-5.
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В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» примет на своей площадке рижский ВЭФ, ЦСКА встретится дома с «Пармой».
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