На просмотре в «Гомеле» три футболиста из Кот-д’Ивуара

На просмотре в «Гомеле» находятся три футболиста из Кот-д’Ивуара.

Нападающий Мохамед Конате (1997) играл в российском «Урале», латвийском «Бабите», а последним клубом в карьере молодого футболиста был казахстанский «Кайрат».

Кроме того, на просмотре в клубе находятся полузащитники Эрик Нэ (1996) и Мешаки Фадика (1996).

Мохамед Конате: «Очень хочу играть в Англии и быть таким же, как Дрогба»