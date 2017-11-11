ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На просмотре в «Гомеле» три футболиста из Кот-д’Ивуара

12.11.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На просмотре в «Гомеле» находятся три футболиста из Кот-д’Ивуара.

Нападающий Мохамед Конате (1997) играл в российском «Урале», латвийском «Бабите», а последним клубом в карьере молодого футболиста был казахстанский «Кайрат».

Кроме того, на просмотре в клубе находятся полузащитники Эрик Нэ (1996) и Мешаки Фадика (1996).

Мохамед Конате: «Очень хочу играть в Англии и быть таким же, как Дрогба»

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На просмотре в «Гомеле» находятся три футболиста из Кот-д’Ивуара.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Единая лига ВТБ. «Цмокi» в гостях у «Нижнего Новгорода» Веремеенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика