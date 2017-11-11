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На просмотре в «Гомеле» три футболиста из Кот-д’Ивуара
12.11.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
На просмотре в «Гомеле» находятся три футболиста из Кот-д’Ивуара.
Нападающий Мохамед Конате (1997) играл в российском «Урале», латвийском «Бабите», а последним клубом в карьере молодого футболиста был казахстанский «Кайрат».
Кроме того, на просмотре в клубе находятся полузащитники Эрик Нэ (1996) и Мешаки Фадика (1996).
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На просмотре в «Гомеле» находятся три футболиста из Кот-д’Ивуара.
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