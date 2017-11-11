ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко стали чемпионками мира по самбо

12.11.2017 12:28 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день чемпионата мира по самбо в Сочи медальная копилка белорусской сборной пополнилась пятью наградами, две из которых золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионками планеты стали Татьяна Мацко, выступающая в весовой категории до 64 кг, и Светлана Тимошенко (80 кг). Еще одна белоруска Марина Жарская стала бронзовым призером в весовой категории до 52 кг. В активе мужской команды две серебряные медали, которые завоевали Степан Попов (74 кг) и Евгений Алексиевич (82 кг).

Сейчас у сборной Беларуси 8 медалей. В стартовый день мирового первенства белорусы стали обладателями трех наград: в соревнованиях женщин серебро у Екатерины Прокопенко (60 кг) и Ольги Намазовой (72 кг), у мужчин бронзовую медаль завоевал Александр Кокша (68 кг).

Сегодня, в заключительный день планетарного форума самбистов будут разыграны еще 9 комплектов наград.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день чемпионата мира по самбо в Сочи медальная копилка белорусской сборной пополнилась пятью наградами, две из которых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
На просмотре в «Гомеле» три футболиста из Кот-д’Ивуара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика