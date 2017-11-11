Белоруски Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко стали чемпионками мира по самбо

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день чемпионата мира по самбо в Сочи медальная копилка белорусской сборной пополнилась пятью наградами, две из которых золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионками планеты стали Татьяна Мацко, выступающая в весовой категории до 64 кг, и Светлана Тимошенко (80 кг). Еще одна белоруска Марина Жарская стала бронзовым призером в весовой категории до 52 кг. В активе мужской команды две серебряные медали, которые завоевали Степан Попов (74 кг) и Евгений Алексиевич (82 кг).

Сейчас у сборной Беларуси 8 медалей. В стартовый день мирового первенства белорусы стали обладателями трех наград: в соревнованиях женщин серебро у Екатерины Прокопенко (60 кг) и Ольги Намазовой (72 кг), у мужчин бронзовую медаль завоевал Александр Кокша (68 кг).

Сегодня, в заключительный день планетарного форума самбистов будут разыграны еще 9 комплектов наград.-0-