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Директор «Луча» о стадионе: «Спешу всех успокоить: «Маяковку» не займем. Хотим играть на СОКе»

12.11.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Луча» Дмитрий Карповский отметил, что в следующем сезоне команда хочет играть на стадионе СОК «Олимпийский».

– На каком стадионе будет играть команда?

– Спешу всех успокоить: «Маяковку» не займем. Хотим играть на СОКе. Это наша принципиальная позиция. Да, стадион нужно прилично дорабатывать, но все доработки реальные и не требуют баснословных финансовых вливаний. Мы все это уже обсуждали в АБФФ, – сказал Карповский.

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Директор «Луча» Дмитрий Карповский отметил, что в следующем сезоне команда хочет играть на стадионе СОК «Олимпийский».

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