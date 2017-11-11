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Директор «Луча» о стадионе: «Спешу всех успокоить: «Маяковку» не займем. Хотим играть на СОКе»
12.11.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Луча» Дмитрий Карповский отметил, что в следующем сезоне команда хочет играть на стадионе СОК «Олимпийский».
– На каком стадионе будет играть команда?
– Спешу всех успокоить: «Маяковку» не займем. Хотим играть на СОКе. Это наша принципиальная позиция. Да, стадион нужно прилично дорабатывать, но все доработки реальные и не требуют баснословных финансовых вливаний. Мы все это уже обсуждали в АБФФ, – сказал Карповский.
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Директор «Луча» Дмитрий Карповский отметил, что в следующем сезоне команда хочет играть на стадионе СОК «Олимпийский».
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