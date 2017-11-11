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Арина Соболенко и Коко Вандевеге открыли второй день финала Кубка Федерации Беларусь - США
12.11.2017 14:16 — Новости Спорта | БелТА
Арина Соболенко
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединком первых номеров теннисных сборных Беларуси и США Арины Соболенко и Коко Вандевеге на корте "Чижовка-Арены" стартовал второй день финального матча Кубка Федерации. После первого дня счет равный - 1:1, передает корреспондент БЕЛТА.
Накануне обе соперницы добились побед - Арина Соболенко в упорнейшей борьбе
Среди зрителей, заполнивших трибуны, как и накануне, находится Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Вслед за Соболенко и Вандевеге на корты выйдут вторые номера команд - Александра Саснович и Слоан Стивенс. После них состоится парная встреча, в которой белоруски Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать с американками Элисон Риске и Шелби Роджерс.-0-
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединком первых номеров теннисных сборных Беларуси и США Арины Соболенко и Коко Вандевеге на корте "Чижовка-Арены" стартовал второй...
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