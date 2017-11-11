Арина Соболенко и Коко Вандевеге открыли второй день финала Кубка Федерации Беларусь - США

Арина Соболенко

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединком первых номеров теннисных сборных Беларуси и США Арины Соболенко и Коко Вандевеге на корте "Чижовка-Арены" стартовал второй день финального матча Кубка Федерации. После первого дня счет равный - 1:1, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне обе соперницы добились побед - Арина Соболенко в упорнейшей борьбе переиграла Слоан Стивенс (6:3, 3:6, 6:4), а Коко Вандевеге взяла верх над Александрой Саснович (6:4, 6:4).

Среди зрителей, заполнивших трибуны, как и накануне, находится Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вслед за Соболенко и Вандевеге на корты выйдут вторые номера команд - Александра Саснович и Слоан Стивенс. После них состоится парная встреча, в которой белоруски Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать с американками Элисон Риске и Шелби Роджерс.-0-